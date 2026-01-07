L' arresto di Marin Jelenic il killer del capotreno bolognese Alessandro Ambrosio

Marin Jelenic è stato arrestato a Desenzano del Garda e condotto in Questura a Brescia. L’arresto è collegato all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto recentemente a Bologna. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi e i dettagli dell’episodio. L’arresto rappresenta un passo importante nell’indagine in corso, volto a fare luce sulla vicenda e assicurare giustizia.

Marin Jelenic viene portato in Questura a Brescia dalla polizia dopo essere stato arrestato a Desenzano del Garda.

