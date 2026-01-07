L’arresto di Maduro | distrazione dai guai interni di Trump?
L’arresto di Maduro ha attirato l’attenzione internazionale, sollevando interrogativi sulle sue implicazioni. Tuttavia, alcuni osservatori si domandano se questa vicenda possa distogliere l’attenzione dai problemi interni di Donald Trump, che continua ad affrontare sfide politiche e legali negli Stati Uniti. La questione rimane aperta, invitando a una riflessione più approfondita sulle dinamiche geopolitiche e le strategie politiche in gioco.
“Questo è proprio quello che molti in MAGA avevamo votato per fare finire”. Così la parlamentare di ultra destra Marjorie Taylor Greene mentre commentava il coinvolgimento di Donald Trump negli affari del Venezuela. “Ci eravamo sbagliati di grosso” ha continuato la Greene, dissentendo dal presidente Usa dal quale negli ultimi mesi ha preso le distanze, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: La politica votata alla resistenza non tiene Zelensky al riparo dai guai interni
Leggi anche: Trump ordina l’arresto di Maduro: blitz Usa in Venezuela
L'arresto di Maduro riaccende il dibattito sull'imperialismo americano e la reale motivazione dietro l'intervento in Venezuela - facebook.com facebook
Trump: "Hanno festeggiato tutti l'arresto di Maduro". Ma è davvero così Il fact checking x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.