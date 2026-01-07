L' aretino Samuele Boncompagni al teatro Bellini di Napoli con La notte in tasca
Samuele Boncompagni, attore e autore dell’associazione Noidellescarpediverse, sarà in scena al Teatro Bellini di Napoli con lo spettacolo “La notte in tasca”. L’evento offre al pubblico un’occasione per approfondire un’opera che unisce narrativa e riflessione, in un contesto teatrale di grande rilievo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e cultura contemporanea.
L’attore e autore dell’associazione culturale Noidellescarpediverse Samuele Boncompagni sul palcoscenico del teatro “Bellini” di Napoli con lo spettacolo “La notte in tasca”. Lo spettacolo è in programma domenica 11 gennaio, alle 10.30 e alle 11.30, e metterà in scena una produzione sperimentale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
