L'archivio dell'uomo di Report contiene oltre 10 milioni di file riguardanti personaggi pubblici, offrendo un patrimonio informativo molto più ampio rispetto alle semplici visure camerali o bilanci societari disponibili online. Questa vasta raccolta evidenzia l'importanza di fonti approfondite e dettagliate per analizzare la vita e le attività dei vip, andando oltre le informazioni pubblicamente accessibili.

Altro che visure camerali, o bilanci societari disponibili su internet, come affermato nei giorni scorsi dal direttore di Report Sigfrido Ranucci. Nell'archivio parallelo creato da Gian Gaetano Bellavia, consulente di numerose Procure e collaboratore abituale di Report, ci sono una quantità inverosimile di dati riservati, provenienti in buona parte dal lavoro di Bellavia per i pubblici ministeri: materiale "ad altissima sensibilità", "comprese le perquisizioni e le intercettazioni", "file di perquisizioni ed intercettazioni su vicende penali estremamente sensibili", "una enorme massa di file". A dirlo non è il Giornale: è lo stesso Bellavia, in un appunto di 36 pagine di cui il Giornale è in possesso, e che racconta esplicitamente l'allarme (ma in alcuni passaggi si potrebbe parlare di panico) del superconsulente di Ranucci per la fuoriuscita dal suo archivio di parte del materiale, copiato dalla ex dipendente Valentina Varisco al momento delle dimissioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'archivio dell'uomo di Report: almeno 10 milioni di file sui vip

