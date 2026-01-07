L’annuncio di Trump | Il Venezuela darà agli Usa 50 milioni di barili di petrolio

Il Venezuela ha annunciato che fornirà agli Stati Uniti tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità. Questa decisione rappresenta un'importante collaborazione tra i due paesi nel settore energetico, in un contesto di continua evoluzione delle relazioni internazionali. La consegna di questa quantità di petrolio potrebbe avere ripercussioni sul mercato e sulle dinamiche di approvvigionamento globali.

Il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio. Che sarà «di alta qualità». Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha anche precisato che il greggio sarà venduto a prezzo di mercato e i proventi saranno sotto il suo controllo. «I proventi saranno gestiti da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, per garantire che siano utilizzati a beneficio del popolo del Venezuela e degli Stati Uniti!», ha spiegato su Truth Social. «Ho chiesto al Segretario all’Energia Chris Wright di attuare immediatamente questo piano. Il petrolio sarà trasportato da navi cisterna e portato direttamente ai moli di scarico negli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Open.online

