L' Aniene è carico di rifiuti il maltempo presenta il conto | il fiume è ridotto a una discarica

L’Aniene si trova in condizioni critiche a causa dell’accumulo di rifiuti e delle recenti piogge intense, che hanno contribuito al peggioramento della situazione. Il livello del Tevere, registrato a Ripetta, è aumentato anche grazie all’apporto del suo principale affluente. Questi eventi evidenziano le conseguenze di una gestione insufficiente dei rifiuti e delle criticità ambientali legate alle condizioni meteorologiche.

Il consistente innalzamento del livello del Tevere, registrato alla stazione di Ripetta, è dovuto anche all'apporto del suo principale affluente: l'Aniene. Il secondo fiume della città, però, non ha aumentato soltanto la portata idrica tiberina. Insieme all'acqua, l'Aniene ha trasportato rifiuti.

