Lang chiarisce il futuro | vuole restare al Napoli

Noa Lang ha ribadito con fermezza il suo desiderio di continuare a vestire la maglia del Napoli. La volontà del giocatore è chiara e senza ambiguità: proseguire il percorso con il club partenopeo. La sua determinazione contribuisce a definire il futuro della squadra, offrendo stabilità e continuità in un momento importante della stagione.

