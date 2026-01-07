L'intervento di Paolo Mieli mette in discussione le prese di posizione di Landini e della Cgil, evidenziando come il sindacato sembri più orientato a sostenere cause politiche che a tutelare i lavoratori. Mentre il Venezuela si avvia verso un cambiamento politico, le manifestazioni della Cgil appaiono sempre più distanti dalle reali esigenze dei dipendenti. Questa analisi invita a riflettere sul ruolo attuale delle organizzazioni sindacali nel contesto internazionale e nazionale.

Mentre il Venezuela si libera dal giogo di Maduro, la Cgil corre in piazza a difendere il tiranno. Ma l’affondo di Paolo Mieli rovina la festa di strada e mette a nudo l’ultima farsa di un sindacato che non si occupa più di operai, ma di scudi umani per i despoti comunisti. C’è qualcosa di profondamente patetico, e al contempo di esilarante, nel vedere Maurizio Landini vestire i panni dell’ultimo giapponese a difesa dell’ex presidente del Venezuela. Così, mentre a Caracas si festeggia la fine di un incubo e il popolo abbraccia finalmente l’agognata libertà, a Corso d’Italia sembra che il tempo si sia fermato alle sfilate in striscioni rosso scarlatto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Landini fa ridere»: Mieli annichilisce il sindacalista rosso che tifa per Maduro. Ma l’ha scambiato per un metalmeccanico?

Botta e risposta su La7. Mieli spinge sul riarmo, Landini si oppone: “Vediamo prima come l’Ucraina spende i fondi inviati” - Botta e risposta a In onda (La7) tra il segretario dela Cgil Maurizio Landini e il giornalista Paolo Mieli sullo sciopero generale del 12 dicembre contro la Legge di Bilancio 2026 del governo Meloni, ... ilfattoquotidiano.it

Landini smascherato sullo sciopero: "Ecco perché lo promuove…" - Giorni e mesi di tensione tra il sindacato più grande d’Italia, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, e il presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni che, insieme ai suoi ministri, ... ilgiornale.it

Per Landini, il Governo Meloni sarebbe una minaccia per la libertà e la democrazia. Al contrario, il regime di Maduro responsabile della più grande frode elettorale degli ultimi anni, che ha cancellato le libertà fondamentali e costretto milioni di venezuelani a e - facebook.com facebook