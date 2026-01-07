Lanciano una bottiglia contro la cabina del conducente

Il 5 gennaio a Prato, in piazza San Marco, si è verificata un'ulteriore aggressione nei confronti di un autista di Autolinee Toscane, quando una bottiglia è stata lanciata contro la cabina del conducente. L'episodio si è verificato intorno alle 21, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza del personale di trasporto pubblico.

Ennesima aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane: si è verificata a Prato, in piazza San Marco, lo scorso 5 gennaio intorno alle 21. Stando a quanto fatto sapere dai sindacati, tutto sarebbe iniziato quando un gruppo di giovanissimi avrebbero iniziato a bussare con forza alle.

