L’analisi di Christian Carmine Pedocchi | come Ryanair ha trasformato le critiche in meme
L’analisi di Christian Carmine Pedocchi esplora come Ryanair abbia saputo trasformare le critiche sui social in momenti di comunicazione efficace. In un contesto in cui l’azienda viene spesso oggetto di battute e meme, Ryanair ha scelto di adattarsi, utilizzando l’umorismo come strumento strategico. Questo approccio ha permesso di cambiare percezione e di affrontare le criticità con un metodo diverso, evidenziando una nuova dinamica tra azienda e pubblico sui social media.
I social sono diventati il luogo dove la gente usa Ryanair come una battuta. Invece di difendersi, hanno cavalcato l’onda. E hanno vinto. Ogni brand ha un incubo ricorrente: diventare un meme negativo. Qualcuno si lamenta sui social. Il post diventa virale. Altri si aggiungono. Il brand finisce deriso, criticato, preso in giro. La reazione standard: comunicato stampa, scuse, promesse di miglioramento. Ryanair ha fatto l’opposto. Non hanno risposto alle critiche. Le hanno abbracciate. Il problema della difesa Quando un brand si difende, perde. Secondo Christian Carmine Pedocchi, economista del capitale reputazionale, la difesa è una trappola. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
