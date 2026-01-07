L’aeroporto di Amsterdam Schiphol ha annunciato la cancellazione di circa 700 voli a causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra neve e vento. La decisione si rende necessaria dopo diversi giorni di interruzioni nel traffico aereo, che hanno influenzato i programmi di viaggio di numerosi passeggeri. La situazione evidenzia le sfide legate alle condizioni climatiche estreme e l’impatto sulla mobilità internazionale.

L’aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei più grandi d’ Europa, ha annunciato almeno settecento cancellazioni di voli a causa di neve e vento, dopo giorni di interruzioni del traffico dovute al maltempo. Oltre mille persone hanno trascorso la notte nella scrittura, e lo staff ha allestito brandine e offerto la colazione ai viaggiatori costretti a dormire lì. Si prevede che il numero di voli soppressi aumenterà nel corso della giornata. Non solo l’aeroporto di Amsterdam: problemi anche a Parigi e nel resto della Francia. Questa mattina, anche l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ha dovuto sopprimere un centinaio di voli, a causa delle nevicate e del freddo intenso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’aeroporto di Amsterdam cancella almeno 700 voli a causa di neve e vento

Leggi anche: Natale in aeroporto: Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento. “Disagi per 700 passeggeri”

Leggi anche: L’aeroporto di Amsterdam paralizzato dal maltempo: 800 voli cancellati in due giorni. E il personale di terra fa a palle di neve – Il video

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Caos voli ad Amsterdam, ma il personale di Schiphol gioca nella neve: pupazzi e palle di neve in aeroporto. Il video x.com

Neve sull’Europa: centinaia di voli cancellati Il maltempo sta paralizzando i trasporti in tutta Europa. All’aeroporto di Amsterdam Schiphol sono stati cancellati almeno 800 voli in due giorni per neve, ghiaccio e temperature rigide, con disagi destinati a durare p - facebook.com facebook