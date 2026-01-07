Lacrime messaggi e appelli | l' abbraccio ai ragazzi morti nella strage di Crans-Montana Ora ci sia giustizia per i nostri angeli

In occasione delle cerimonie a Milano, Roma, Bologna e Lugano, si ricorda con commozione Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Giovanni Tamburi e Sofia Prosperi, giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Tra lacrime, messaggi e appelli, si rinnova l’auspicio di giustizia e di un abbraccio collettivo in memoria dei loro nomi e delle loro vite spezzate.

