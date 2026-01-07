L’abbraccio di Milano per Chiara e Achille oggi i funerali Preghiere e messaggi anche da sconosciuti a chi resta | Abbiate coraggio
A Milano si svolgono oggi i funerali di Chiara e Achille, i sedicenni deceduti nel tragico incidente di Crans-Montana. In questa giornata, amici e conoscenti si uniscono in un abbraccio collettivo, offrendo preghiere e messaggi di conforto a chi resta. Un gesto di solidarietà e vicinanza che testimonia il dolore condiviso e la speranza di trovare forza nel ricordo e nel sostegno reciproco.
Milano – Il pellegrinaggio silenzioso e le parole di conforto, che siano pronunciate o scritte, sono come piccole luci per le famiglie e gli amici di Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due sedicenni milanesi che hanno perso la vita nel pub discoteca di Crans-Montana la notte di Capodanno. Nelle due camere ardenti la veglia è continua. Amici e parenti stretti di Chiara pregano nella cappella del Collegio San Carlo, mentre i familiari e i conoscenti di Achille si ritrovano nella cappella di San Sigismondo dentro il cortile della Basilica di Sant’Ambrogio. Un luogo aperto, dove si fermano anche sconosciuti, che restano muti davanti alla bara di legno chiaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Achille Barosi e Chiara Costanzo, la camera ardente per i due liceali morti nella strage. La diretta da Milano, domani i funerali
Leggi anche: L’abbraccio tra i genitori di Achille e Chiara a Milano, il silenzio in pista a Ciampino. Tornano a casa le salme dei ragazzi morti a Crans-Montana – La diretta
Crans Montana, a Milano la camera ardente per Achille e Chiara. Domani funerali e lutto cittadino - Il saluto di amici e familiaro alla Basilica di Sant’Ambrogio per il liceale 16enne che studiava dalle Orsoline, alla Cappella del Collegio San Carlo per la coetanea del Liceo Moreschi ... rainews.it
Achille Barosi e Chiara Costanzo, oggi i funerali a Milano: nelle scuole un minuto di silenzio - Milano si stringe nel silenzio e nel dolore per salutare Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due sedicenni milanesi morti nella tragedia della notte di Capodanno a Crans- leggo.it
Achille Barosi e Chiara Costanzo, la diretta a Milano dalla camera ardente: Giorgia Meloni in visita ai feriti al Niguarda. Sala: le famiglie devono avere giustizia - Montana, ricordo a Sant’Ambrogio per il 16enne che studiava alle Orsoline, alla Cappella del Collegio San Carlo per la coetanea del Moreschi. ilgiorno.it
Mercoledì a Milano i funerali di Chiara e Achille, morti nel tragico incendio di Crans Montana. All’arrivo delle bare a Linate l’abbraccio dei familiari. A Niguarda la battaglia per la vita dei feriti. Articolo nei commenti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.