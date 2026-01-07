L’abbraccio di Milano per Chiara e Achille oggi i funerali Preghiere e messaggi anche da sconosciuti a chi resta | Abbiate coraggio

A Milano si svolgono oggi i funerali di Chiara e Achille, i sedicenni deceduti nel tragico incidente di Crans-Montana. In questa giornata, amici e conoscenti si uniscono in un abbraccio collettivo, offrendo preghiere e messaggi di conforto a chi resta. Un gesto di solidarietà e vicinanza che testimonia il dolore condiviso e la speranza di trovare forza nel ricordo e nel sostegno reciproco.

Achille Barosi e Chiara Costanzo, oggi i funerali a Milano: nelle scuole un minuto di silenzio - Milano si stringe nel silenzio e nel dolore per salutare Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due sedicenni milanesi morti nella tragedia della notte di Capodanno a Crans- leggo.it

Achille Barosi e Chiara Costanzo, la diretta a Milano dalla camera ardente: Giorgia Meloni in visita ai feriti al Niguarda. Sala: le famiglie devono avere giustizia - Montana, ricordo a Sant’Ambrogio per il 16enne che studiava alle Orsoline, alla Cappella del Collegio San Carlo per la coetanea del Moreschi. ilgiorno.it

Mercoledì a Milano i funerali di Chiara e Achille, morti nel tragico incendio di Crans Montana. All’arrivo delle bare a Linate l’abbraccio dei familiari. A Niguarda la battaglia per la vita dei feriti. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

