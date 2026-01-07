la vuelle guarda a ruvo e spunta il caso felder

La Vuelle si interessa a Ruvo di Puglia, dopo la recente vittoria sul campo di Pistoia. La formazione pugliese si distingue per un giocatore americano, Brooks, una guardia di circa 2 metri e oltre 100 chili, nota per la sua capacità realizzativa. La società monitorizza attentamente questa situazione, valutando eventuali opportunità di mercato e approfondendo il caso Felder, in un contesto di attenzione alle dinamiche del campionato.

PESARO Un passo avanti e cioè a Ruvo di Puglia che domenica ha battuto fuori casa Pistoia e con un americano, Brooks, difficile da marcare: una guardia forte di poco meno di 2 metri per oltre 100 chili e con la mano calda. E qui si arriva ai due passi indietro e cioè alla gara vinta in casa contro l’ Urania Milano dove è emersa evidente la difficoltà di riuscire a marcare uno come Gentile, giocatore di fisico, di grande tecnica e con un caricamento di tiro anomalo anche se alla fine è calato il suo rendimento e si è marcato da solo. con l’aiutino di Miniotas e delle guardie di Leka. Un match quello di domenica sofferto che sarebbe anche potuto finire male. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Vuelle, gli esami escludono lesioni per Felder

