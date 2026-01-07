La Ville Lumière sotto la neve è uno spettacolo

La neve trasforma Parigi in un paesaggio incantato, coprendo con un sottile strato di ghiaccio le sue vie e monumenti principali. In particolare, Montmartre e il Sacro Cuore assumono un aspetto silenzioso e raffinato, offrendo uno scenario diverso dal solito. La recente ondata di maltempo interessa anche le regioni settentrionali e occidentali della Francia, contribuendo a un clima più freddo e invernale.

