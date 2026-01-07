La Ville Lumière sotto la neve è uno spettacolo
La neve trasforma Parigi in un paesaggio incantato, coprendo con un sottile strato di ghiaccio le sue vie e monumenti principali. In particolare, Montmartre e il Sacro Cuore assumono un aspetto silenzioso e raffinato, offrendo uno scenario diverso dal solito. La recente ondata di maltempo interessa anche le regioni settentrionali e occidentali della Francia, contribuendo a un clima più freddo e invernale.
I fiocchi di neve cadono sulla collina di Montmartre e sulla Basilica del Sacro Cuore, nel nord di Parigi, ricoprendo tetti, strade e piazze con uno strato di neve, mentre una nuova ondata di maltempo con neve e ghiaccio colpisce la Francia settentrionale e occidentale. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Parigi sotto la neve: la magia di Montmartre e del Sacro Cuore imbiancati iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Il Bataclan, le strade e i locali della Ville Lumière: 10 anni fa l'orrore a Parigi. Ma la capitale francese non dimentica chi ha perso la vita negli attacchi terroristici
Leggi anche: Russia, tempesta di neve a Saratov: 200 persone intrappolate sotto la neve in autostrada
Torre Eiffel, lo scandalo del ferro che è diventato un'icona globale
Villa delle Rose @MAMboBologna @comunebologna con illuminazione dimezzata, deviata, verdina, con ampie aree al buio e con i vasi settecenteschi della scalinata settecentesca usati come fioriere e popolata di notte giorno 2340!!! 24 SETTEMBRE 2023 x.com
LAmministrazione Comunale di Roseto continua l'opera di valorizzazione della Villa Comunale. Approvato il progetto esecutivo per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali Roseto degli Abruzzi, 5 gennaio 2026 – Prosegue l’impegno dell’Amministrazion - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.