La Vecchietta arriva al ’Chianelli’ scortata dalla Polizia di Stato

7 gen 2026

La Vecchietta è arrivata al “Chianelli” di Perugia, accompagnata dalla Polizia di Stato. L’evento, dedicato ai bambini del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, ha portato un momento di gioia e vicinanza alle famiglie assistite. La visita si inserisce in un’iniziativa che unisce solidarietà e tradizione, creando un’occasione di conforto e speranza per i piccoli pazienti e i loro cari.

PERUGIA – Una Befana speciale per i bambini del Comitato per la vita “Daniele Chianelli“: è arrivata ieri mattina, scortata dagli agenti della Polizia di Stato. Prima ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale ai quali ha consegnato doni e gadget, accompagnata dal presidente del Comitato Franco Chianelli, il questore Dario Sallustio, il prefetto Francesco Zito, il vice sindaco Marco Pierini, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, i militari dell’Esercito, i Carabinieri e la Guardia di finanza. A seguire, un momento di musica ed emozioni ha illuminato il Residence “Chianelli“ grazie al concerto della Fanfara della Polizia di Stato, che, diretta dal maestro Massimiliano Profili ha eseguito celebri brani natalizi come Jingle Bells Rock, White Christmas e Feliz Navidad. 🔗 Leggi su Lanazione.it

