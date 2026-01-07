La tragedia di Crans-Montana | i giovani che filmavano continuavano a ballare i meccanismi mentali la confusione tra reale e virtuale il ruolo della scuola

L’incidente di Crans-Montana ha evidenziato come il coinvolgimento dei giovani tra realtà e virtualità possa influenzare comportamenti e percezioni. La scena, in cui studenti continuavano a filmare e ballare nonostante la tragedia, solleva questioni sul ruolo della scuola e sulla gestione del senso di responsabilità. Analizzare questi meccanismi mentali è fondamentale per comprendere e prevenire situazioni simili in futuro.

Il ragionamento che segue nasce dal drammatico incidente avvenuto in una discoteca svizzera, nel quale hanno perso la vita sei studenti italiani. Un evento che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e che ha colpito l’intero Paese come se ciascuna di quelle giovani vittime fosse figlia di ognuno di noi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: A scuola si torna con un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia di Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana: "Vi racconto il ruolo di ZAKA sul luogo della tragedia" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans Montana, noi e il grido muto di una generazione di giovani; Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi»; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Tragedia Crans-Montana: uno ustionato, l'altro disperso. Il dramma dei due amici romani. Crans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio - L'accusa dell'ambasciatore "Tragedia evitabile". rainews.it

Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana. Dolore e lacrime ai funerali - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime della strage di Crans- leggo.it

Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi - Decine di vite di ventenni, almeno 47, che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ha divorato un affollato bar nella lussuosa località sciisti ... ilsole24ore.com

«È stata una tragedia evitabile, quella di Crans-Montana». Flavio Briatore, come fa a esserne così sicuro «Penso che se si fossero rispettate le norme di sicurezza, non sarebbe potuto accadere. Le dico, per l’esperienza che ho, che quando uno apre un local - facebook.com facebook

Mi ricordo quelli che dicevano in TV, subito dopo la tragedia di Crans-Montana, che in Svizzera non c'erano regole sulla sicurezza dei locali, a differenza dell'Italia. Avevo scritto in un mio articolo ( editorialedomani.it/fatti/crans-mo…) che le regole ci sono anch x.com

