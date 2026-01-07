La torcia olimpica prosegue il suo percorso visitando Ravenna e Cervia, dopo essere transitata a Faenza. Durante le tappe sono attesi sportivi e figuranti locali, che parteciperanno alla cerimonia simbolica del passaggio della fiaccola. Questi eventi rappresentano un momento di condivisione e di valorizzazione del territorio, mantenendo l’atmosfera sobria e rispettosa del significato olimpico.

Dopo la tappa a Faenza, la torcia olimpica è pronta a visitare Ravenna e Cervia. In entrambe le tappe è previsto il coinvolgimento di vari tedofori. I nomi non sono al momento noti nemmeno ai livelli locali del Coni, ma è probabile che oltre a vari sportivi locali, siano presenti tra i tedofori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - La torcia olimpica passa da Cervia e Ravenna: attesi sportivi e vip tra i tedofori

