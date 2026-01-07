La torbiera di Ganna diventa una pista di ghiaccio | si scatenano pattinatori e giocatori di hockey

La torbiera di Ganna si trasforma in una pista di ghiaccio, attirando appassionati di pattinaggio e hockey. Le temperature sotto zero di questi giorni hanno favorito questa metamorfosi naturale, creando un ambiente ideale per attività sportive all'aperto. La zona di Valganna, tra le più fredde della regione, offre così un’opportunità unica per vivere momenti di svago in un paesaggio suggestivo e inaspettato.

Valganna, 7 gennaio 2026 – Come in una fiaba. Le temperature rigide di questi giorni, che hanno raggiunto anche durante la giornata livelli sotto lo zero, hanno regalato ai residenti in Valganna, fra le zone più fredde di tutta la regione, v isioni da vero paesaggio incantato. In particolare ad affascinare sono gli scatti in arrivo dalla torbiera di Gann a. Pur essendo simile a un lago – come il vicino laghetto di Ghirla – la torbiera è una zona umida con fondali irregolari e presenza di torba e acqua bassa. In inverno può ghiacciare, qualora il termometro scenda sotto lo zero, scenario abbastanza frequente in quella che è tradizionalmente nota come la Siberia del Varesotto, proprio per il clima particolarmente rigido durante l’inverno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

