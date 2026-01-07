La titolare del bar di Crans-Montana ripresa mentre scappava con la cassa | l’indiscrezione sulla strage in Svizzera

Un video di sorveglianza di Crans-Montana potrebbe aver immortalato Jessica Moretti, titolare del bar Constellation, mentre fuggiva con la cassa subito dopo un incendio. La registrazione, sequestrata dalle autorità, sta facendo discutere in merito agli eventi che hanno coinvolto il locale. La vicenda rimane sotto indagine, e ulteriori dettagli sono ancora da chiarire.

“Ci sarebbe un video ripreso dalla sorveglianza a circuito chiuso del Comune di Crans-Montana che immortala Jessica Moretti, la titolare del Constellation, che scappa dal bar subito dopo l’incendio con la cassa sottobraccio”. L’indiscrezione sull’indagine della polizia svizzera proviene dal sito Bastion Media. È un’informazione che attende una conferma ufficiale da parte delle autorità e del Comune di Crans. Se trovasse riscontro, rischierebbe di rendere ancora più complicata la posizione di Jacques e Jessica Moretti, titolari del bar bruciato e di altri due locali nella famosissima località svizzera: Le Senso e Le Vieux Chalet. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La titolare del bar di Crans-Montana ripresa mentre scappava con la cassa”: l’indiscrezione sulla strage in Svizzera Leggi anche: La strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano Leggi anche: Crans-Montana, l’ipotesi choc: la titolare del Constellation sarebbe fuggita con la cassa mentre il locale bruciava Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato; Nella trappola del disco-bar di Crans-Montana, la titolare ustionata e le uscite bloccate: le prime fiamme davanti ai ragazzi - I video; Il proprietario bar: Tutto era fatto secondo gli standard; Il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana: Tutto fatto secondo gli standard. Le indagini sulla schiuma acustica. “La titolare del bar di Crans-Montana ripresa mentre scappava con la cassa”: l’indiscrezione sulla strage in Svizzera - Secondo il sito Bastion Media, un video dalla sorveglianza a circuito chiuso del Comune di Crans potrebbe aggravare la posizione di Jacques e Jessica Moretti ... ilfattoquotidiano.it

