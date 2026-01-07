La telecronaca tradotta dall'intelligenza artificiale debutta in Supercoppa francese | come funziona

La Ligue 1 ha lanciato una nuova modalità di commento in diretta, grazie all’intelligenza artificiale. La telecronaca tradotta permette di seguire le partite in diverse lingue, facilitando la comprensione e la fruizione per un pubblico internazionale. Questa innovazione debutta nella Supercoppa francese, aprendo la strada a un utilizzo più ampio, anche in Italia. Un passo avanti nell’ambito delle tecnologie applicate allo sport e alla comunicazione.

La Ligue 1 abbatte la barriera linguistica introducendo la prima telecronaca tradotta in diretta dall'intelligenza artificiale: si potrà usare anche in Italia.

Supercoppa di Francia, debutta la telecronaca IA: traduzione simultanea in italiano su Ligue 1+ - L’edizione 2026 del Trophée des Champions, la Supercoppa di Francia, segna un passaggio storico per la distribuzione del calcio europeo sui mercati internazionali. calcioefinanza.it

Supercoppa di Francia, rivoluzione IA: telecronaca in italiano in tempo reale su Ligue 1+ - Tutti gli aggiornamenti L’edizione 2026 del Trophée des Champions rappresenta un momento storico per la diff ... calcionews24.com

Prima volta assoluta nel calcio europeo: la telecronaca della Supercoppa di Francia sarà tradotta con l'intelligenza artificiale x.com

Per la prima volta il calcio europeo parla italiano grazie all’intelligenza artificiale. Ligue 1+ introduce la telecronaca tradotta in tempo reale tramite AI, permettendo anche al pubblico italiano di seguire una partita con il commento nella propria lingua, pur mante - facebook.com facebook

