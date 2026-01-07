La Svizzera non vuol fare l' autopsia corpo intatto e senza ustioni

In un caso recente, la Svizzera ha deciso di non eseguire l'autopsia, mantenendo il corpo integro e senza ustioni. Questa scelta ha sollevato molte domande e riflessioni, specialmente da parte di chi, come un padre coinvolto in una vicenda delicata, si trova a confrontarsi con il dolore e l’incertezza. È un argomento che invita a una riflessione serena e rispettosa, senza sensazionalismi, sul rispetto delle procedure e dei diritti delle persone coinvolte.

"Parlo da padre. Una vicenda così mi ha scioccato. In tanti anni di carriera non sono mai stato così in imbarazzo”. L'avvocato Alessandro Vaccaro assiste i genitori di Emanuele Galeppini, la giovane promessa del golf che ha perso la vita a 16 anni nell'inferno del locale "Le Constellation" a Crans-Montana, la notte di Capodanno. Chiedono “chiarezza” sulla morte del ragazzo, non solo sulle responsabilità dell'incendio. Ci può spiegare meglio? I genitori hanno vissuto una Odissea di due giorni che non si può neanche immaginare. Dopo l'annuncio della morte, la richiesta di effettuare il dna, li hanno chiamati chiedendo di andare a riconoscere il corpo del figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La Svizzera non vuol fare l'autopsia, corpo intatto e senza ustioni" Leggi anche: Crans Montana, la denuncia della famiglia di Emanuele Galeppini: “Corpo senza ustioni, vogliamo la verità” Leggi anche: “L’incendio, poi l’esplosione”: Cosa sappiamo sulla tragedia in Svizzera. “Vittime non identificabili per ustioni” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il "giallo" del corpo di Emanuele Galeppini. "La Svizzera non vuole fare l'autopsia, il corpo intatto e senza ustioni" - Intervista ad Alessandro Vaccaro, il legale della famiglia della giovane promessa del golf. ilgiornale.it

La Svizzera vuole una rete di ricarica per camion elettrici x.com

Nel giorno dell'ultimo viaggio di Chiara, Achille, Giovanni, Emanuele, Riccardo, con Sofia giovanissime vittime italiane della strage di Crans-Montana, l'ambasciatore in Svizzera: "In Italia i due gestori sarebbero stati arrestati. L'Italia vuole conoscere la verità e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.