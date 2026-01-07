La Svizzera non vuol fare l' autopsia corpo intatto e senza ustioni

In un caso recente, la Svizzera ha deciso di non eseguire l'autopsia, mantenendo il corpo integro e senza ustioni. Questa scelta ha sollevato molte domande e riflessioni, specialmente da parte di chi, come un padre coinvolto in una vicenda delicata, si trova a confrontarsi con il dolore e l’incertezza. È un argomento che invita a una riflessione serena e rispettosa, senza sensazionalismi, sul rispetto delle procedure e dei diritti delle persone coinvolte.

"Parlo da padre. Una vicenda così mi ha scioccato. In tanti anni di carriera non sono mai stato così in imbarazzo”. L'avvocato Alessandro Vaccaro assiste i genitori di Emanuele Galeppini, la giovane promessa del golf che ha perso la vita a 16 anni nell'inferno del locale "Le Constellation" a Crans-Montana, la notte di Capodanno. Chiedono “chiarezza” sulla morte del ragazzo, non solo sulle responsabilità dell'incendio. Ci può spiegare meglio? I genitori hanno vissuto una Odissea di due giorni che non si può neanche immaginare. Dopo l'annuncio della morte, la richiesta di effettuare il dna, li hanno chiamati chiedendo di andare a riconoscere il corpo del figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

