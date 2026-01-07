La Supercoppa è un business per tutti | la Spagna non vuole perdere i 51 milioni dell’Arabia e bussa al Qatar

La Supercoppa spagnola si svolge quest’anno in Arabia Saudita, con la semifinale tra Barcellona e Athletic Bilbao prevista da questa sera. La finale si disputerà domenica 11 gennaio. La scelta di giocare all’estero risponde anche a interessi economici, poiché la Spagna mira a mantenere i 51 milioni di euro provenienti dall’accordo con l’Arabia, mentre il Qatar si propone come possibile destinazione futura.

Da questa sera si giocherà la Supercoppa spagnola in Arabia, con la prima semifinale tra Barcellona e Athletic Bilbao; la finale è prevista per domenica 11 gennaio. Tuttavia, il Qatar vorrebbe accaparrarsi la competizione, poiché in Arabia il prossimo anno ci sarà la Coppa d’Asia e la Supercoppa di Spagna non potrà disputarsi lì, come per l’Italia. La Federcalcio spagnola cerca sede per la Supercoppa. Come riportato da El Mundo: C’è una doppia trattativa che la Federcalcio spagnola (Rfef) deve affrontare nei prossimi giorni e settimane: negoziare il nuovo contratto di Supercoppa, che scade nel 2030 e per il quale Arabia e Qatar stanno combattendo, risolvendo anche la questione del prossimo anno, poiché la prossima Supercoppa non potrà essere giocata nel Paese arabo a causa della Coppa d’Asia che si disputerà tra il 7 gennaio e il 5 febbraio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

