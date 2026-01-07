La storia non chiede il permesso il romanzo di Giovanna De Vita

«La storia non chiede il permesso», di Giovanna De Vita, narra attraverso lettere, silenzi e ambientazioni scolastiche, la vita di Elena, una maestra durante la Prima Guerra Mondiale. Un racconto che esplora le sfide quotidiane di un’educatrice in tempi difficili, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso su un periodo cruciale della storia italiana. Un romanzo che unisce emozione e ricostruzione storica con sobrietà e attenzione ai dettagli.

Lettere, silenzi e aule scolastiche: il mondo di Elena, Giovanna De Vita ci porta nel mondo di una maestra durante la Prima Guerra Mondiale.. Titolo:   La storia non chiede il permesso Editore:  LFA Publisher, 2025 Genere:  Romanzo storico narrativa di memoria Pagine:  189 ISBN:  978-88-3343-898-6 Uno dei tratti più interessanti di “ La storia non chiede il permesso” – pubblicato per l’editore LFA nel mese di novembre 2025 – è il modo in cui Giovanna De Vita racconta la guerra senza quasi mai portarla in primo piano. Il nuovo romanzo dell’autrice è un’opera in cui la Storia non arriva con le grandi scene di massa, ma con i rumori di fondo che, giorno dopo giorno, spostano il baricentro delle vite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

