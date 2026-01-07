La storia di una statua italiana per George Washington con Silvia Panichi

Da pisatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzo appuntamento con "L'arte all'ora del tè", nella rassegna 20252026 di Molina mon amour, vedrà un'immersione nella storia degli Stati Uniti d'America e del loro legame artistico con l'Italia. Mercoledì 14 gennaio 2026, alle 17, al Magazzino di Antonio, Silvia Panichi racconterà la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

la storia di una statua italiana per george washington con silvia panichi

© Pisatoday.it - La storia di una statua italiana per George Washington con Silvia Panichi

Leggi anche: Luca Panichi. La sua storia. I suoi libri

Leggi anche: Usa, statua di Trump ed Epstein riappare a Washington

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gli errori della nostra storia: «Buttate giù la statua di Carlo Felice» - Se io fossi il Sindaco di Cagliari, darei retta al mio quasi omonimo Francesco Casula, acerrimo nemico dei Savoia, e butterei giù la statua di Carlo Felice per metterci al suo posto quella di Gigi ... unionesarda.it

La Madonnina salvata due volte. Ricostruita la storia della statua - Salvata due volte, prima dagli orrori della guerra, poi dall’oblio; la Madonna di Lourdes dell’antico Chiesino, andato distrutto in tempo di guerra, fa riemergere dal passato una pagina di memoria. lanazione.it

Statua che racconta storia detenuti altoatesini degli anni '60 - Una statua della Madonna con il Bambino che racconta la storia dei detenuti sudtirolesi nel carcere di San Vittore, a Milano. ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.