La storia di Halba Diouf | la sua causa contro la FederAtletica francese può riscrivere le regole sugli atleti trans

La vicenda di Halba Diouf, atleta trans che ha avviato una causa contro la FederAtletica francese, evidenzia le sfide e le questioni legate ai diritti degli atleti transgender. Questa azione legale mira a ottenere riconoscimento e pari trattamento, ponendo l’attenzione su un tema di crescente rilevanza nello sport e nella società. La sua storia potrebbe contribuire a ridefinire le regole e le normative in materia di inclusione e diritti degli atleti trans.

Una causa in tribunale, per vedersi riconosciuti i propri diritti negati e chissà, magari anche per provare a cambiare il sistema. È la storia di Halba Diouf, velocista nata uomo e oggi riconosciuta donna, che da tempo ha denunciato la FederAtletica francese per discriminazione e molestie psicologiche dopo che le è stato impedito di gareggiare ad alto livello. Quello della partecipazione alle gare degli atleti transgender è un tema molto controverso, e divisivo. Donald Trump, ad esempio, ne ha fatto una crociata ideologica ( su cui è tornato anche in questi giorni, nell'ultimo incontro con i Repubblicani alla Camera, deridendole pubblicamente ), tanto da portare il Comitato Olimpico statunitense a bandirle dagli sport femminili.

