La storia del gattino Gianni trovato agonizzante raccolto più del doppio quasi 3.800 euro

Il 6 gennaio, è stata avviata una campagna di solidarietà per il gattino Gianni, trovato in gravi condizioni a Torrile. Grazie alla generosità di molti, è stato possibile raccogliere oltre il doppio della somma prevista, quasi 3.800 euro. Questa raccolta ha dimostrato l'importanza della comunità e dell’impegno collettivo nel sostenere chi si trova in difficoltà.

Dopo il lancio della campagna di solidarietà - nella giornata del 6 gennaio - per il gattino Gianni, ritrovato a bordo strada agonizzante a Torrile, è stato raggiunto e superato l'obiettivo della raccolta di 1.800 euro, soldi necessari per le cure. Più di mille euro per la terapia e il ricovero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

