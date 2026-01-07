La skincare detox è un must post feste

Dopo le festività, la skincare detox rappresenta un gesto importante per ristabilire l’equilibrio della pelle. Un trattamento mirato aiuta a eliminare le impurità accumulate e a rinsaldare la naturale luminosità. Scegliere prodotti semplici e efficaci permette di prendersi cura della propria pelle con attenzione e sobrietà, senza eccessi. Una routine delicata e costante aiuta a ritrovare freschezza e benessere, preparandoti ad affrontare i giorni successivi con più serenità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Detox è una parola che torna puntuale ogni volta che le feste finiscono e vengono archiviate insieme agli addobbi. Per un altro anno non se ne parla più. Quello che invece resta, purtroppo, è il conto che la pelle presenta puntuale come un parente che bussa il due gennaio. Cibi più ricchi del solito, alcol, sbalzi di temperatura, sonno irregolare e giornate infinite davanti a tavole imbandite non sono esattamente un elisir di bellezza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La skincare detox è un must post feste Leggi anche: Il mito del detox dopo le feste Leggi anche: Zuppe detox, 4 ricette per depurarsi dopo le feste Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Skincare Detox, guida dermatologica per ‘salvare la pelle’ dai rigori dell’inverno - Come affrontare al meglio i rigori dell'inverno, che quest'anno si fanno particolarmente sentire, e smaltire anche qualche eccesso accumulato durante le feste? quotidiano.net Otella Launches Detox & Soothe Facial Mist Featuring Hypochlorous Acid -- The Must-Have Skincare Essential for Spring and Summer - A single spritz transforms your skincare routine, reducing redness and breakouts, calming eczema and rosacea, eliminating 99. finance.yahoo.com La routine di skincare detossinante - Un periodo che per qualcuno può essere difficile perché si sommano il dover ricominciare la solita routine, la conclusione di un'atmosfera ... elle.com Un momento lento, solo per me Una routine detox con la nuova Perfecting Mask: argilla bianca, minerali ed estratti botanici per una pelle più uniforme e radiosa #Lucebeauty #detox #relax #selfcare #skincare - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.