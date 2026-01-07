La senape è una pianta molto diffusa ma poco utilizzata

La senape è una pianta comune, conosciuta per i suoi semi piccanti e il suo utilizzo culinario, anche se spesso sottovalutata. Nonostante la sua diffusione, molte persone ne ignorano le potenzialità e le molteplici applicazioni. In questo testo, esploreremo le caratteristiche principali della senape e i modi più efficaci per integrarla nella cucina quotidiana.

«Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senape, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami». Così il Vangelo secondo Matteo (13,31-32). La descrizione è imprecisa da un punto di vista botanico dato che no, il seme di senape non è il più piccolo esistente, l’arbusto a cui dà vita è di dimensioni e robustezza modeste, e inoltre non è un legume, perché appartiene alla famiglia delle brassicaceae (o crucifere), la stessa di cavoli, broccoli, ravanelli e rucola, tuttavia la citazione dimostra quanto antica e importante sia la conoscenza di questa pianta, una delle più apprezzate dell’umanità sia per i suoi semi aromatici che per le foglie dal sapore intenso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

