La scalata svizzera dei Moretti si inserisce in un percorso iniziato in Corsica, con l’obiettivo di sviluppare un sistema che renda i locali esclusivi. Dal 2020, al Constellation di Crans-Montana non sono stati effettuati controlli, anche in occasione del rogo di Capodanno. Questo scenario solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza di questi ambienti, evidenziando l’importanza di monitoraggi adeguati per garantire la sicurezza di tutti.

Dal 2020 nessun controllo è stato effettuato al Constellation di Crans-Montana, teatro del rogo di Capodanno. Eppure la normativa, dal 2019, imporrebbe “annualmente” questi controlli. La magistratura «dirà quale influenza abbia avuto tale carenza nella catena di causalità che ha condotto alla tragedia», ha dichiarato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, spiegando che «il Comune assumerà tutte le responsabilità che la giustizia determinerà». I Moretti, gestori del locale, hanno precisato ieri che non si sottrarranno alle responsabilità. « Siamo devastati e sopraffatti dal dolore, i nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime, ai loro cari che subiscono un lutto così brutale e prematuro, e a tutti coloro che stanno lottando per la propria vita», hanno scritto in una nota. 🔗 Leggi su Open.online

