La Sba inaugura il 2026 con una convincente vittoria | dominata Genova al Palasport Estra

Il Centro Tecnico BM Arezzo inaugura il 2026 con una vittoria significativa, battendo l’Elah Genova al Palasport Estra. La squadra ha mostrato un buon livello di forma, consolidando le prestazioni positive delle ultime settimane e ottenendo il terzo successo nelle ultime quattro partite. Un risultato che conferma la continuità e l’impegno del team nel proseguire il proprio percorso stagionale.

Vittoria netta per il Centro Tecnico BM Arezzo che, domenica 4 gennaio, al Palasport Estra ha travolto l'Elah Genova, dando continuità alle ottime prestazioni di fine 2025 e centrando il terzo successo nelle ultime quattro gare. La cronaca della gara: Gli amaranto partono subito con l'acceleratore, le bombe di Tersillo e Toia aprono il break della squadra di coach Fioravanti.

