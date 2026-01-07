La Ruota dei Campioni torna ancora! su Canale 5

La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 a partire da venerdì 9 gennaio 2026, offrendo un nuovo ciclo di puntate del celebre game show condotto da Gerry Scotti. La trasmissione, nota per la sua formula semplice e coinvolgente, continua a essere presente nel palinsesto del canale, confermando il suo ruolo tra i programmi più riconoscibili e apprezzati del pubblico italiano.

La Ruota della Fortuna continua a girare su Canale 5, forse anche più del dovuto. Il game show di Gerry Scotti approda nuovamente in prima serata, da venerdì 9 gennaio 2026, con un ciclo di puntate de La Ruota dei Campioni. Lo spin off del game show è pronto a sfidare, su Rai 1, la quinta edizione di Tali e Quali. Scotti e Samira Lui tornano nello slot più prestigioso a poco più di un mese e mezzo dall’ultima volta. Come già segnalato, nei precedenti speciali sono stati proclamati “super campioni” i concorrenti che avevano vinto di più, soprattutto grazie al gioco finale de La Ruota delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Ruota dei Campioni torna (ancora!) su Canale 5 Leggi anche: La Ruota dei Campioni: Gerry Scotti torna giovedì 27 novembre su Canale 5 Leggi anche: La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 con una nuova puntata speciale: quando in tv Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La ruota della fortuna: Luca alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spaventa De Martino: “Sarà una lunga stagione, chissà…”, l'annuncio di Capodanno; La ruota della fortuna: La Ruota del Tempo: 1985 in Italia Video; La ruota della fortuna: Round Musicale: Povia Video. La Ruota dei Campioni torna (ancora!) su Canale 5 - Terzo speciale con La Ruota dei Campioni, in meno di due mesi, per il game show di Gerry Scotti e Samira Lui venerdì 9 gennaio ... davidemaggio.it

