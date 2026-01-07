La routine anti fatica che fa sparire gli effetti del jet lag da viso e corpo
Dopo un viaggio in aereo, è comune sentirsi stanchi e affaticati. Per ritrovare energia e benessere sia a viso che a corpo, è importante seguire una routine specifica che aiuti a ridurre gli effetti del jet lag. In questo modo, si può affrontare con maggiore serenità il rientro al lavoro e le attività quotidiane, favorendo un recupero rapido e efficace.
Viaggiare è bellissimo, ma il rientro può essere traumatico, soprattutto quando si viaggia in aereo. A maggior ragione se l’indomani bisogna essere al lavoro operativi, è fondamentale eliminare gli effetti del jet lag e lo stress del volo con una routine anti fatica. Non si tratta quindi solo di avere un viso riposato, ma soprattutto il corpo. Disidratazione, gonfiore e difficoltà nel prendere sonno sono solo alcuni dei sintomi che possono manifestarsi dopo un volo aereo, indipendentemente dalla sua durata. Ecco perché è necessario contrastarli con tutti i mezzi possibili, onde vanificare i benefici di qualche giorno di vacanza prima ancora di essere rientrati. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Torna l’ora solare il 26 ottobre, gli esperti contro il cambio: ‘Mini jet lag e disturbi del sonno’
Leggi anche: Stanchezza e fatica ci si leggono davvero in viso. La pelle ne risente in diversi modi. Ma aiutarsi con la beauty routine si può
L’ Epifania… tutte le rughe porta via. Quest’anno la Befana non porta dolci…ma routine anti-age su misura. Segui la routine in 3 step: detergente + siero + crema. E se desideri consigli mirati, prenota la tua consulenza viso personalizzata anche tramite whatsa - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.