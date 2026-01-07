La routine anti fatica che fa sparire gli effetti del jet lag da viso e corpo

Dopo un viaggio in aereo, è comune sentirsi stanchi e affaticati. Per ritrovare energia e benessere sia a viso che a corpo, è importante seguire una routine specifica che aiuti a ridurre gli effetti del jet lag. In questo modo, si può affrontare con maggiore serenità il rientro al lavoro e le attività quotidiane, favorendo un recupero rapido e efficace.

Viaggiare è bellissimo, ma il rientro può essere traumatico, soprattutto quando si viaggia in aereo. A maggior ragione se l'indomani bisogna essere al lavoro operativi, è fondamentale eliminare gli effetti del jet lag e lo stress del volo con una routine anti fatica. Non si tratta quindi solo di avere un viso riposato, ma soprattutto il corpo. Disidratazione, gonfiore e difficoltà nel prendere sonno sono solo alcuni dei sintomi che possono manifestarsi dopo un volo aereo, indipendentemente dalla sua durata. Ecco perché è necessario contrastarli con tutti i mezzi possibili, onde vanificare i benefici di qualche giorno di vacanza prima ancora di essere rientrati.

