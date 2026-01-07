L’Ast di Macerata introduce undici Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) per rinnovare la rete della medicina territoriale. Questa iniziativa mira a rispondere alla carenza di medici, rafforzando il ruolo dell’assistenza primaria e facilitando l’attuazione delle Case di Comunità. Un intervento che mira a migliorare l’offerta sanitaria sul territorio, garantendo servizi più efficienti e accessibili per i cittadini.

Sono undici le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) attraverso le quali nell’Ast di Macerata viene ridisegnata la rete della medicina territoriale, anche in relazione al ruolo unico di assistenza primaria previsto per i medici di medicina generale e all’avvio delle Case di Comunità. Un modo per cercare anche di far fronte alla loro graduale diminuzione, nelle Marche come nel resto d’Italia, che ha imposto una re-distribuzione degli assistiti rispetto alle convenzioni in essere, determinando una significativa variazione della media di assistiti per medico. Il ruolo unico di assistenza primaria prevede che i medici di medicina generale svolgano attività professionale a ciclo di scelta eo su base oraria, operando "in squadra" nelle Aft. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione dell’Ast. Undici aggregazioni contro la carenza di dottori

