La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta per vento forte

La Protezione Civile della Campania ha diffuso un avviso di allerta per venti forti provenienti da nord-ovest, accompagnati da raffiche e mare mosso. La situazione potrebbe provocare mareggiate e condizioni di disagio lungo le coste. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti nord-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate.L'avviso riguarda l'intero territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Entra in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta per vento forte

Ancora maltempo in Campania, prorogata allerta gialla - La Protezione Civile regionale ha esteso per altre 24 ore l'allerta meteo di livello gialla, dalle 20 di martedì 6 gennai ... rainews.it

Allerta meteo Campania: vento forte e mare agitato 7 e 8 gennaio 2026 - L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. expartibus.it

#Maltempo #Pescara, la situazione dopo i controlli della Protezione civile x.com

Comunicazione di Allerta di Prevenzione di Protezione Civile - Avviso Esondazione Aniene Zona Tiburtina - Via Tivoli Nel pomeriggio di oggi 6 gennaio 2026 il Fosso di Pratolungo, affluente dell'Aniene, è esondato in più punti nel settore di Via Tiburtina - facebook.com facebook

