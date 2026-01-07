La Promessa anticipazioni 8 gennaio | Angela sfida Leocadia per un ultimo incontro con Curro

Nella puntata del 8 gennaio della soap spagnola, Angela decide di incontrare segretamente Curro, nonostante le restrizioni e la sorveglianza. Un ultimo saluto tra i due, che mette in evidenza i sentimenti e le tensioni della trama. Scopri cosa accadrà in questa puntata, dove i protagonisti affrontano sfide e decisioni decisive nel loro percorso.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Tra divieti e sorveglianza costante, Angela organizza un incontro segreto con Curro, pronto a rischiare tutto per un saluto finale. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ana annuncia a Santos il trasferimento a Luján, ma serve la firma di Ricardo.

