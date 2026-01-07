La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

Ecco la programmazione cinematografica prevista dal Cinema Esperia di Padova dall’1 al 7 gennaio 2026. In questa settimana, è possibile scoprire i film scelti per tutti i gusti, con orari e dettagli aggiornati. Per ulteriori informazioni sulla programmazione e sulle promozioni in corso, consultate il sito ufficiale o i canali di comunicazione del cinema.

Di seguito tutta la programmazione in programma dall’1 al 7 gennaio al Cinema Esperia di Padova.Programmazione dal 7 al 14 gennaio 2026PROMOZIONE BABBO NATALEChi dal 25.12.25 al 25.01.26 vedrà tre film avrà in regalo un biglietto omaggio per una quarta proiezione. Chiedete gratuitamente alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La programmazione della fine settimana al cinema Esperia Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La programmazione della fine settimana al cinema Esperia dall'1 al 7 gennaio 2026; Film al cinema a Gennaio 2026: tutti i titoli più attesi e le date; 11 film da vedere al cinema a gennaio, da La grazia di Paolo Sorrentino a Marty Supreme con Chalamet; Leggi le nostre recensioni delle uscite al cinema di questo mercoledì. Cinema Mignon di Tirano: programma dal 5 al 11 gennaio - Il Cinema Mignon di Tirano propone una ricca programmazione da lunedì 5 a domenica 11 gennaio, con appuntamenti pensati per un pubblico variegato e attento al cinema di qualità. intornotirano.it

La programmazione della fine settimana al cinema Esperia - Indipendentemente dalla data stampata nella tessera, scade alla ... padovaoggi.it

Ricerca: «cinema robegano programmazione fine settimana» - Parallel Me, Outlander: Blood of my Blood, la seconda parte di Mercoledì e il film tratto da Stephen King Life of Chuck tra le uscite di questo mese. fantascienza.com

Programmazione del Nuovo Cinema Ormea per questo fine settimana, entrambe le giornate dalle ore 21. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.