La principessa ha partecipato alla Pascua Militar 2026 con re Felipe e la regina Letizia Ed è apparsa diversa
La principessa Leonor di Spagna, figlia di re Felipe e regina Letizia, ha partecipato alla Pascua Militar 2026, un evento tradizionale che segna l'inizio degli impegni ufficiali dell’anno. In questa occasione, si è notata una crescente somiglianza con il padre, re Felipe, evidenziando un passo importante nel suo percorso di formazione e responsabilità pubblica.
La principessa Leonor di Spagna, primogenita di re Felipe e della regina Letizia ed erede al trono, è sempre più simile al padre, una somiglianza che è emersa in occasione della Pascua Militar, tradizionale appuntamento che si svolge il 6 gennaio e che inaugura gli impegni ufficiali dell’anno. Leonor di Spagna in divisa blu alla Pascua Militar. La principessa Leonor sta completando il suo addestramento militare triennale, un percorso obbligatorio che la preparerà al giorno in cui assumerà il ruolo di comandante supremo dell’esercito spagnolo una volta salita al trono. Anche re Felipe l’ha ovviamente seguito, e in occasione della parata che si è tenuta al Palazzo Reale di Madrid padre e figlia hanno sfilato davanti alle forze armate in divisa facendo gli “onori di casa”. 🔗 Leggi su Amica.it
