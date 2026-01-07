La preparazione atletica più dura del mondo | allenamenti oltre i limiti sulla spiaggia e giocatori che vomitano

La preparazione atletica del Deportivo Riestra, squadra della Primera Division argentina, è nota per la sua intensità estrema. Durante la pre-stagione, i calciatori affrontano fino a quattro sessioni quotidiane sulla spiaggia, in un programma che mette alla prova resistenza e determinazione, spesso sfociando in fatica estrema e nausea. Un metodo rigoroso che mira a raggiungere livelli di preparazione elevati, anche se estremi.

Disciplina, studio tecnico, preparazione atletica, ma anche divertimento Nel video un gioco di gruppo eseguito con i nostri allievi categoria Esordienti Puoi decidere di iniziare judo per i tuoi figli, sei ancora in tempo seguiti dai nostri tecnici qualifi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.