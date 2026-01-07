La preparazione atletica più dura del mondo | allenamenti oltre i limiti sulla spiaggia e giocatori che vomitano
La preparazione atletica del Deportivo Riestra, squadra della Primera Division argentina, è nota per la sua intensità estrema. Durante la pre-stagione, i calciatori affrontano fino a quattro sessioni quotidiane sulla spiaggia, in un programma che mette alla prova resistenza e determinazione, spesso sfociando in fatica estrema e nausea. Un metodo rigoroso che mira a raggiungere livelli di preparazione elevati, anche se estremi.
La preparazione atletica del Deportivo Riestra, club di Primera Division in Argentina, è la più dura al mondo: una pre-stagione 'militare' con un programma che include fino quattro allenamenti al giorno sulla sabbia tra fatica, nausea e giocatori portati allo sfinimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
