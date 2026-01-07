la polizia anti immigrazione di trump ha ucciso una cittadina americana bianca di 37 anni

Un'operazione della polizia anti immigrazione di Trump ha portato all'uccisione di una donna americana di 37 anni a Minneapolis. L'incidente coinvolge un agente dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE). La notizia solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni di sicurezza e sui rischi associati a interventi di questo tipo. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire i dettagli e le circostanze dell'evento.

Un agente federale dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha ucciso a Minneapolis una cittadina americana, bianca, di trentasette anni. La notizia è stata confermata dal Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dal New York Times, l’omicidio è avvenuto in un quartiere residenziale della zona sud della città, a circa un miglio dal luogo in cui nel 2020 fu ucciso George Floyd. Le persone arrivate sul posto hanno visto un’area transennata con un gran numero di agenti dell’Ice all’incrocio tra 34esima e Portland Avenue. Dai video che circolano sui media locali e sui social si vedono due agenti federali dell’Ice che cercano di far uscire una donna da un veicolo che blocca parzialmente un incrocio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

