La pioggia e il silenzio di Reggio per l’ultimo saluto ad Aurelio Chizzoniti

Reggio Calabria ha reso omaggio all’avvocato Aurelio Chizzoniti con una cerimonia sobria, accompagnata dal silenzio e dalla pioggia. La città si è stretta intorno alla famiglia, esprimendo il proprio cordoglio per la perdita di una figura rispettata e stimata. L’ultimo saluto si è svolto in un’atmosfera di rispetto e compostezza, riflettendo l’affetto e la stima di tutta la comunità.

Reggio Calabria si è stretta questo pomeriggio attorno alla famiglia dell'avvocato Aurelio Chizzoniti, scomparso nei giorni scorsi. Nonostante la pioggia battente, la Basilica Cattedrale è stata gremita di cittadini, colleghi avvocati, amministratori, esponenti politici e semplici conoscenti.

