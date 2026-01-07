La pelle che abito il laboratorio al Nostos Teatro

Il Nostos Teatro inaugura il suo percorso annuale di workshop con “La pelle che abito”, un laboratorio dedicato alla formazione e alla ricerca interiore tramite l’arte. Un’occasione per approfondire tecniche teatrali e esplorare il rapporto tra corpo, emozioni e identità in un ambiente di studio e crescita personale. L’iniziativa si rivolge a chi desidera confrontarsi con sé stesso e sviluppare nuove prospettive creative in un contesto di attenzione e rispetto.

Il Nostos Teatro inizia il suo percorso annuale di workshop con un appuntamento dedicato alla formazione e alla ricerca interiore attraverso l'arte. Sabato 10 e domenica 11 gennaio, gli spazi del teatro aversano ospiteranno il laboratorio esperienziale "La pelle che abito". Tessiture di sé tra.

