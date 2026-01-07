La paura di tirare un calcio di rigore non passa mai | David Nzola De Gregori e il peso della responsabilità

La pressione legata ai rigori può essere difficile da gestire, anche per i calciatori più esperti. Dopo le recenti sfide di Jonathan David e Nzola, emerge come la responsabilità di fronte alla porta avversaria possa incidere sulle decisioni e sulle performance. Analizziamo le dinamiche psicologiche e le conseguenze di questi momenti decisivi, evidenziando il peso che ogni rigorista si trova ad affrontare in campo e fuori.

La paura di tirare un calcio di rigore non passa mai: David, Nzola e De Gregori Ma che succede ai rigoristi? Dopo il rigore di Jonathan David contro il Lecce, ieri è stato il turno di Nzola che ha passato il pallone al portiere del Como Butez e pare che il Pisa lo tagli (Giardino, l’allenatore, non vuole più vederlo nemmeno in fotografia). I calciatori sembrano immobilizzati, come attanagliati dalla paura. È la sindrome del foglio bianco. Come quei sogni in cui sei nel deserto e non riesci a parcheggiare. Sei di fronte a un’impresa più grande di te: da solo, in uno stadio immenso, tutti gli occhi addosso e devi buttare quella maledetta palla dentro ma di fronte hai un portiere che sa quasi tutto di te, sa quello che pensi, conosce i tuoi rigori precedenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

