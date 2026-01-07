La pasta e patate di Alessandro Borghese è virale | il trucco che la rende pazzesca

La pasta e patate di Alessandro Borghese ha conquistato molti appassionati grazie alla sua cremosità e ricchezza di sapori. Con ingredienti come provola, guanciale e una selezione di formaggi, questa ricetta trasforma un piatto semplice in una proposta gustosa e avvolgente. Un esempio di come pochi ingredienti, preparati con cura, possano dare vita a un risultato memorabile.

La pasta e patate di Borghese è cremosa, intensa e ricca di gusto: provola, guanciale e tre formaggi per un sapore indimenticabile Una semplice pasta e patate può diventare un piatto da ricordare, se preparata con attenzione e qualche tocco da maestro. Lo chef Alessandro Borghese lo ha dimostrato dal vivo durante un evento di Salotto Culinario a Eataly Milano Smeraldo, dove ha cucinato in diretta una versione personale del piatto, legata alla tradizione e al gusto familiare. L'ispirazione arriva da zio Tonino, ma la mano è quella di un professionista: pasta mista, patate a pasta dura, un soffritto fatto bene, e un mix sapiente di guanciale, acciughe, provola affumicata e formaggi stagionati.

