La partita del petrolio in Venezuela e gli interessi italiani

La presenza italiana in Venezuela si inserisce in un contesto complesso, tra questioni politiche e interessi economici. Oltre alle tensioni interne, le aziende italiane come Eni hanno investito nel settore petrolifero, accumulando crediti significativi. Questa situazione evidenzia le sfide di un rapporto che combina opportunità di business e rischi legati alla stabilità politica, rendendo il ruolo delle imprese italiane nel paese particolarmente delicato e strategico.

A Caracas oltre ai prigionieri politici ci sono anche gli ostaggi economici. L’Eni ha accumulato in Venezuela crediti per oltre due mili. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La partita del petrolio in Venezuela e gli interessi italiani Leggi anche: Venezuela post Maduro, cosa accadrà al prezzo del petrolio: gli scenari Leggi anche: Gli Stati Uniti, Trump e quell’enorme interesse per il petrolio del Venezuela Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cos'è successo in Venezuela e cosa c'entra il petrolio; In Venezuela è partita la caccia al tesoro, fondi di investimento già all’assalto del petrolio; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; La partita del petrolio in Venezuela e gli interessi italiani. I molti interessi degli Stati Uniti per il petrolio del Venezuela - Durante la conferenza stampa che ha seguito la cattura di Nicolás Maduro, il presidente statunitense Donald Trump si è soffermato molto sull’importanza delle riserve petrolifere del Venezuela, dicendo ... ilpost.it

Il petrolio del Venezuela al centro del gioco geopolitico Usa-Cina - (askanews) – (di Antonio Moscatello) Il petrolio venezuelano è diventato il perno di una nuova competizione internazionale che intreccia transizione politica, sanzioni e interessi industr ... askanews.it

Gli interessi Usa sul petrolio del Venezuela: il greggio adatto alle raffinerie e l’Rbob che rende la benzina meno inquinante - Il Venezuela ha un prodotto che gli Usa miscelano con la verde per renderla meno nociva per l’ambiente e la salute. msn.com

Perché il Venezuela è crollato: la maledizione del petrolio lunga 100 anni ????

Classifica dei prezzi delle città: Milano la più cara, Napoli la meno costosa. L’Europa risponde a Trump sulla Groenlandia. La partita di Trump sul petrolio venezuelano ha bisogno di investimenti per 100 miliardi di dollari. Ascolta la puntata qui: shorturl.at/iYerb x.com

Giorni di timori e sospetti: i venezuelani si interrogano sulle reali intenzioni della leader ad interim, è partita la caccia al tesoro, fondi di investimento già all’assalto del petrolio, l’Iran ha perso un alleato strategico, l’attacco congiunto di Usa e Israele è dato orma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.