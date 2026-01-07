La nuova figura per le imprese Mallegni e l’impegno da consulente | Il dialogo abbatte la burocrazia

La nuova figura per le imprese, rappresentata da Mallegni, si propone come consulente per facilitare il dialogo con le istituzioni pubbliche. L’obiettivo è ridurre le complicazioni burocratiche che rallentano le attività aziendali, favorendo un ambiente più dinamico e favorevole agli investimenti. Un approccio basato sulla comunicazione efficace, capace di abbattere le barriere amministrative e sostenere la crescita delle imprese.

Gli ingranaggi della burocrazia che strozzano i tempi rapidi di un’impresa. La difficoltà di dialogo con gli uffici pubblici che frena progetti e investimenti. Ecco che è necessario sempre di più un ’interprete’ che conosca le normative e le intrecci con le esigenze del privato. Massimo Mallegni, imprenditore con 20 anni di esperienza da amministratore pubblico, ex sindaco di Pietrasanta e poi senatore, ha messo a frutto quel bagaglio di esperienza in un’attività di consulenza che permette alle imprese di approcciare in modo snello con i livelli istituzionali. "Perchè l’Italia è in una crisi economica stringente e può ripartire solo dalle aziende" sentenzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

