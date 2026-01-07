La nuova crisi della cosmologia | forse viviamo in un universo sbilenco

Negli ultimi anni, alcuni studi suggeriscono che la forma dell’universo potrebbe essere più complessa di quanto si pensasse, mettendo in discussione le convinzioni di omogeneità e isotropia che finora lo hanno caratterizzato. Questa nuova prospettiva apre interrogativi sulla nostra comprensione cosmologica e sulla struttura dello spazio-tempo stesso, evidenziando come la ricerca continui a evolversi e a sfidare le teorie consolidate.

Che forma ha l’universo? Nessuno ha la risposta, ma fino a oggi c’era almeno qualche certezza: qualunque sia la sua forma, si riteneva che fosse omogeneo e isotropo, cioè che avesse ovunque le stesse proprietà e che appaia lo stesso in ogni direzione (almeno guardandolo su scala sufficientemente. 🔗 Leggi su Today.it

