Nella notte della Lotteria, Roma e provincia registrano tre biglietti vincenti da cinque milioni di euro, estratti durante una puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Un record di vendite di biglietti accompagna questa occasione, confermando l’interesse crescente per il gioco. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, contribuendo a mantenere alta l’attesa per i risultati ufficiali.

di Ottavia Firmani Il Lazio fa il jackpot: sono tre i biglietti milionari venduti nella Capitale, o in provincia, estratti ieri sera sul finire della puntata speciale di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Il maxi premio da 5 milioni di euro è stato acquistato a Roma, vicino a quello da 2 milioni e mezzo (venduto invece a Ciampino). Il premio da 2 milioni fa brindare, invece, il Comune di Quattro Castella, nel Reggiano. È in provincia di Nuoro, a Jerzu, che è stato venduto il quarto premio, dal valore di un milione e mezzo. Il più ’sfortunato’ tra i neo paperoni, che si aggiudica un milione di euro, ha invece acquistato il suo biglietto a Albano Laziale, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La notte della Lotteria. I 5 milioni vinti a Roma. Record di biglietti venduti

