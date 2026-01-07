La Nigeria non si allena e minaccia di ritirarsi dalla Coppa d'Africa per una questione di soldi

La clamorosa protesta delle "Super Aquile" è scoppiata nelle ultime ore. Dietro la durissima contestazione c'è il mancato pagamento di bonus promessi per le vittorie ottenute finora. Se non verranno saldati, c'è il rischio che sabato non giochino i quarti con l'Algeria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

