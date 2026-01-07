La neve paralizza l’Europa | voli bloccati a Parigi Bruxelles e Amsterdam

L’ondata di freddo e nevicate intense stanno causando disagi in Europa occidentale, con numerosi voli cancellati o sospesi a Parigi, Bruxelles e Amsterdam. Le condizioni meteorologiche avverse hanno rallentato le attività aeroportuali, provocando disagi ai viaggiatori e alle operazioni di trasporto. È importante monitorare gli aggiornamenti delle compagnie aeree e pianificare eventuali spostamenti in modo adeguato.

L'ondata di maltempo e le temperature sotto lo zero hanno colpito l'Europa occidentale, paralizzando diversi scali internazionali. Cancellati diversi voli in Francia, Belgio e Olanda, con l'interruzione di servizi ferroviari e collegamenti stradali congestionati. La situazione della Francia, imbiancata. Parigi si è risvegliata sotto una coltre bianca. Pochi gli autobus in circolazione, sulle strade il limite è entro i 70 km orari. L'agenzia della modalità locale Rapt ha invitato a limitare gli spostamenti. Almeno 110 voli sono stati cancellati voli a Roissy-Charles de Gaulle, il primo aeroporto della capitale, e una quarantina a Orly.

